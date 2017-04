"Euroopa Liit on üks maailma kõige avatumaid majandusruume ning meie huvides on vaba kaubandus võimalikult paljude partneritega," ütles president Kersti Kaljulaid kohtumisel.

Riigipea sõnul ettevõtete huvi Hiinasse eksportida kasvab. "Mul on hea meel, et kaubandusvahetus Eesti ja Hiina vahel on viimastel aastatel stabiilselt kasvanud, meie ettevõtjad on üksteist rohkem üles leidnud," sõnas president.