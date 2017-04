Kuna Ukraina ei lase tänavusel Eurovisioonil lavale Venemaa esindajat Julia Samoilovat, siis teatas viimaste Kanal 1, et nemad sel aastal rahvusvahelist lauluvõistlust üle ei kanna.

EBU on ametlikult teada andnud, et ei kiida Ukraina käitumist heaks, kuna see ei pea kinni traditsioonidest mille kohaselt on Eurovisioon poliitiliste mõjutuste vaba üritus, teatab BBC.

Eurovisiooni korraldajad pakkusid Kanal 1-le välja kaks asendusvarianti. Samolova võib pakkumise kohaselt esineda satelliidi vahendusel või siis lastaks Venemaa esinema, kui nad saadaksid naise asemel kellegi teise, sobivama kandidaadi.

Telekanal keeldus pakkumistest ja nüüdseks on kindel, et venelased tänavu oma telekanali vahendusel võistlustele kaasa elada ei saa. EBU teatas, et kui ülekannet ei tehta, siis kahjuks ei saa Venemaa sel aastal üldse osaleda.

"Meil on väga kahju, tegime enda poolt võimaliku, et kõik 43 riiki osaleda saaksid, aga paraku seda nüüd ikkagi ei juhtu," seisis teates.