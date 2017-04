Euroopa Ringhäälingute Liit ehk EBU teatas, et Venemaa jääb Eurovisionist kõrvale.

Ukraina keelas Julia Samoiloval kolm aastat riiki siseneda, sest lauljanna osales pärast Krimmi annekteerimist seal toimunud propagandaüritusel.

EBU on Venemaale välja pakkunud kaks Eurovisionil osalemise võimalust - kas osaleda satelliitpildi vahendusel või leida teine artist, kelle sisenemine riiki oleks seaduslik.

"Kahjuks lükkas Pervõi Kanal mõlemad ettepanekud tagasi ja teatas, et nad ei kavatse ka 2017. aasta Eurovisioni lauluvõistlust üle kanda," seisis EBU teadaandes. "See tähendab ka seda, et Venemaa ei saa osa võtta selle aasta võistlusest."

Artikkel on refereeritud Publikust.