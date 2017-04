VI Eesti Baarmenite Meistrivõistlused alkoholivabade kokteilide valmistamises võitis Liina Rätsep Kalevi Jahtklubi Restost. Liina esindab Eestit ka alkoholivabade kokteilide maailmameistrivõistlustel juunikuus Prahas.

Teise koha saavutas ja parimaks noorbaarmeniks tunnistati Merlyn Blumfeldt restoranist PM20 ja kolmas koht kuulus Marko Hadele restoranist Korsten, Armastus & Hea Toit.

“Kasutasin lihtsaid juurvilju: tilli, sellerit, lisasin laimi mahla ja kurgisiirupit, et maitsed oleks tasakaalus, ja muidugi vett. Kokteili peale tegin mullimasinaga värskest peedimahlast punased vahutavad mullid, mis sümboliseeribki selle mulli lõhkumist, et pole vaja karta juurvilju – neist saab teha imelisi jooke ja sööke. Tulemuseks on mõnus kerge jook, mis on tervislik ja vähese kalorsusega,“ rääkis võidukokteili autor Liina.

Kokku võistles 22 parimat kokteilimeistrit üle Eesti ja eriliseks väljakutseks pidasid nad kokteili madalat kalorsust. Joogis ei tohtinud olla üle 65 kcal 100 ml kohta.