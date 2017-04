USA heitis täna Afganistanis Islamiriigi tugipunktile oma sõjalise arsenali võimsaima pommi. President Donald Trump keeldus ütlemast, kas ta andis isiklikult rohelise tule "kõikide pommide emaks" nimetatud GBU-43/B MOAB kasutamiseks.

„Kõik teavad täpselt, mis juhtus. Nii et ma volitan ametlikult meie sõjaväge,“ ütles Trump vastuseks küsimusele, kas ta kinnitas ametlikult rünnakut.

CNNi allikate teatel andis pommi kasutamiseks käsu USA sõjajõudude ülem Afganistanis kindral John Nicholson. Valget Maja informeeriti plaanist, enne kui pommitaja MC-130 pommi alla viskas.

Trump on andnud sõjajõudude juhatajatele avarama iseseisva tegutsemisvabaduse lahinguväljadel, kus USA sõjajõud on tegevad, ja mida Trump on nimetanud "tohutuks erinevuseks" võitluses Islamiriigiga.

Valge Maja pressisekretär Sean Spicer kinnitas täna Islamiriigi võitlejate tunnelite ja koobaste süsteemi pihta sihitud pommirünnakut, kuid ta keeldus vastamast küsimustele Trumpi rolli kohta kasutada esmakordselt lahinguväljal võimsat MOABi. Spicer põikles kõrvale ka neist küsimustest, mis puudutasid otsust pommi kasutada ning võimalikku pommi kasutamist tulevikus teistes sõjapiirkondades.