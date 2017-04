Kui Ailel hakkas igapäevatoimetustest rohkem aega üle jääma, sattus ta 2008. aasta veebruaris tänu sõpradele oma esimesele Uunikute Talverallile. Ja sealt kõik lahti läks. Aile muheleb, et küllap soosis seda tema üleüldine huvi ajaloo ja vanade asjade vastu – igapäevaselt on ta ametis sihtasutuse Ajakeskus Wittenstein juhiabi-koguhoidjana.

Tegelikult on paidelanna Aile Kaasik (41) vanadest autodest huvitunud juba kauemgi. Seda tänu vanemale vennale, kes on juba paarkümmend aastat soetanud endale kõikvõimalikke omapäraseid ja vanu autosid-busse.

„Kui ma varem õmblesin suviseks hooajaks kleite, siis tänavune talv on kulunud hoopis peadpidi kapoti all," muigab Aile Kaasik. Kuue aasta eest vanadest Ameerika autodest vaimustunud naine ostis endale isikliku uunikumi, 1960. aasta Plymouth Fury jõudis temani tänavu aasta alguses.

Aile erilised lemmikud on 1950. aastate lõpu – 1960. alguse Ameerika autod. Mis naist nende juures võlub? "Need on suured ja ilusad autod, teevad toredat häält. Ja kogu see disain ja suursugusus! Lisaks on need väga mugavad – sees on palju ruumi, rooli istudes maandud kui diivanile, kõik on elektrooniline ja automaatne, vajuta vaid nuppe ja gaasipedaali," ei ole Aile kiidusõnadega napp.

Plymouth Fury kui pensionisammas

Lisaks ka võimalus alati naiseks jääda – kaunid kleidid käivad selle ajastu autodega ju kaasas ning sõbrad ja tutvusringkond, mis on huviga kaasa tulnud ning kellele ei ole Aile kinnitusel mujal võrdseid.

Ta lisab, et selle ajastu Ameerika ja Vene autod on võrreldamatud, esimesed on lihtsalt niivõrd mugavamad. Talveperioodil ning argisõitudel on Aile enamasti aga hoopis Audi A6 roolis.

Seni vuras Aile ringi sõprade-kollektsionääride iludustega, kes usaldasid oma autod meeleldi naise kätesse. „Nende huvi on oma masinad liikumises hoida ja neid näidata. Ka meie lühikeste suvede jooksul on piisavalt erinevaid vanatehnika üritusi ja kokkutulekuid nii Eestis kui naaberriikides“ selgitab Aile, et seismine on auto surm.

Aile suvede tippsündmuseks on juba aastaid Haapsalus toimuv American Beauty Car Show ning Rootsis Västeråsi linnast alguse saanud Ameerika autode kokkutulekut. "Seda reklaamitakse kui maailma suurimat kokkutulekut, igatahes toimub tänavune 40. üritus hoopis Lidköpingus, sest Västeråsi ei mahutud enam ära. Ka meie ameerika sõbrad on vaimustunult nentinud, et Ameerikas ei saada kunagi 20 000 vana masinat ühele kokkutulekule," kõneleb ta. Senine meeleolukaim retk jääb aga möödunud aastasse, kui mullu septembris sõideti uunikutega üle 5000 kilomeetri Krasnodari ja Sotši.

Alates sellest suvest saab Aile uhkeldada aga oma isikliku iluduse -1960. aastal valminud Plymouth Furyga. Kui veel mõne aasta eest oli isiklik ameeriklane naise jaoks ilus unistus, siis nüüd on ta veendunud, et kui kogu südamest soovida, unistused ka täituvad.

Aile räägib, et talle läks väga hinge suvel Melliste vanavaralaadal pealtkuuldud vestlus, kus üks vanahärra õpetas noormeest mõtlema sellele, et tuleks valida endale tasuv hobi ja koguda asju, mille väärtus ajas kasvab ning mida on võimalik näiteks lastele pärandada. "Mõtlesin pärast, et mul on ainult kahetoaline korter ja oma Audi," naeratab Aile, et just pärast seda hakkas ta kõikvõimalikke oksjoni- ja kuulutusteportaale sirvima. "Mõtlesin, et hangin kasvõi iseendale pensionisamba, meie vanused inimesed ju pensioni tulevikus sisuliselt ei saa," tähendab ta.

Ning kui Aile nägi oma praeguse auto pilti, oli hetkega kindel, et just see on tema auto. Inglismaalt jõudis masin Eestisse tänavu 3. jaanuaril ning tänavune talv on Aile jaoks tähendanud, et kui varem õmbles ta talvehooajal suvisteks sündmusteks kleite, siis tänavu oli ta igal vabal hetkel garaažis auto kallal nokitsemas. "Ikka tahad ju teada, mis seal kapoti all ja mujal toimub," tähendab ta ja naerab, et kleidid tuleb nüüd e-Bayst osta. Et ilmad on kehvad, on ta oma uue autoga vaid korra sõita saanud.

Kuigi Ailele on Ameerika autodega sõitmine hobi, on see toonud talle ka uusi kogemusi – juba kolmandat aastat on ta uhkete masinatega olnud nii mitmeski pulmas autojuhiks. "Nõudlus on suurem, kui jaksan," tunnistab Aile, et pruutpaarid on uhke Ameerika autoga sõitmise peale maiad. Aile võtab pulmasõite teha aga ainult siis, kui see tema ülejäänud tegemistega klapib. Siis võtab ta seda tegevust aga kogu hingega ehk pulmas saab Ailest pruutpaarile ka assistent ja abiline terveks päevaks – kui vaja, kohendab ta pruudi kleidisaba, kui vaja, peigmehe soengut.

Lihtsamate vigadega kapoti all saab ise hakkama

Nii mõneski pulmas, nagu ka tänaval, tekitab õbluke blond naine koguka ja uhke auto roolis elevust, inimesed naeratavad ja lehvitavad. Aile sõnul pole selles aga midagi erilist, sest ilusad autod ja ilusad naised lihtsalt käivad käsikäes. Aile ütleb, et viiekümnendatest pärit sõbra Cadillaci või oma Plymouth Fury rooli istudes ei ole ju teistmoodi võimalik, kui ajastutruu kleidi ja soenguga, mis toona olid ülinaiselikud.

Ning kui vaja, siis askeldab ta oma ilusa kleidiga möödakäijate hämmelduseks ka kapoti all, sest vanad autod kipuvad ikka keema minema ning siis on vaja süsteemi jahutusvedelikku lisada.

Aile naerab, et tema hobi üks pika kuluga krooniline tõbi, ehk kui nakatud, oled eluaeg tõbine. Ja võtadki kõige sellega kaasaskäiva oma elustiiliks. Seda enam, et see elustiil tähendab lisaks võimalusele igal sammul naiselik olla kiirustavas maailmas lihtsalt rahulikku kulgemist, sest vana ja väärika auto roolis ei kipu keegi Eesti hullumeelses liikluses kihutama ega maanteel teiste sõidukite vahel siia-sinna süstima. "Lihtsalt sõidad, naudid ja tunned sellest kõigest rõõmu," ütleb Aile, et tegelikult teeb naine uuniku roolis ka tee ääres seisjail tuju heaks.