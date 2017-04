Ehkki praeguseks on Ida-Virumaal lumesadu ja tuisk lõppenud ning teed on puhtamad, lubab ilmaprognoos öösel kuni kaheksa külmakraadi, mis võib muuta teed väga libedaks. Sellepärast palub politsei autojuhtidel, kelle sõidukitel on juba suverehvid, jätta sõidud võimalusel tegemata, vältimaks teelt väljasõite ja muid liiklusõnnetusi.

Ida prefektuuri operatiivjuhi Aleksandr Urbi sõnul on tänane päev liikluses olnud väga raske. Hommikul hukkus Lääne-Virumaal raskes liiklusõnnetuses naine ja sai kannatada kaks meest. Mitme tunni jooksul kestnud lumesadu ja tuisk muutsid teeolud väga keeruliseks, edastas Ida prefektuur.

"Nii Tallinna-Narva maanteel kui ka väiksematel teedel oli mitmeid teelt väljasõite, sealhulgas ka veoauto ja bussiga, kuid õnneks keegi nendes õnnetustes tõsiselt vigastada ei saanud,“ rääkis Urb. "Öösel saabuv õhutemperatuuri langus võib teed muuta väga libedaks. Sellepärast palume kõiki autojuhte, kes on jõudnud oma sõidukile suverehvid panna, jätta võimalusel enda ja kaasliiklejate turvalisust silmas pidades sõidud tegemata. Suverehvid ei täida miinuskraadide puhul oma funktsioone, mistõttu võib sõiduk muutuda täiesti juhitamatuks ja see võib viia raskete tagajärgedega liiklusõnnetuseni. Visuaalselt võib tee tunduda puhas ja korras, kuid tegelikkuses võivad teed olla väga libedad."

Urb paneb kõigile sõidukijuhtidele südamele, et praegu liikudes peab sõiduvõtteid ja kiirust valima vastavalt ilmaoludele, hoida kindlasti pikivahet, mitte tegeleda juhtimisel kõrvaliste tegevustega ning olla väga tähelepanelik. "Teisi hädasolijaid aidates peab olema väga ettevaatlik ja teha seda turvaliselt," lisas Urb.

Kui vajate abi, helistage Häirekeskuse lühinumbrile 112.