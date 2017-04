Täna selgus aga, et terviseminister Jevgeni Ossinovski sellist luba üldse anda ei tahaks, vahendas TV3 "Seitsmesed uudised". "Tegelikult on see ligipääs juba antud eelmise valitsuse ajal koostöös kaitseminister Hansoga," ütles Ossinovski. "Üks klausel, mis kaitseministeeriumi häirib, on see, et neid andmeid tohib kasutada ainult isiku nõusolekul." Ossinovski lisas, et isik on oma andmete omanik, ta võib neid panna kinni üksikute episoodide kaupa või tervikuna.