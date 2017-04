Jaapani mänguasjafirma Bandai annab Tamagotchi 20nda aastapäeva puhul taas välja mänguasja 1990ndate versiooni. Kas sinul oli kunagi virtuaalne lemmikloom, keda pidi söötma, kasima ja "elus" hoidma?

Ajakiri Fortune kirjutab, et mudel on küll pisut väiksem kui originaal ja tuleb lettidele ainult Jaapanis. Ülejäänud maailma Tamagotchi-sõpru see väga kurvastada ei tohiks, Amazoni veebipoe Jaapani lehelt saab seda tellida.

Mänguasja eest tuleb välja käia umbes 15-16 eurot, kui mitte juurde arvata ka tellimiskulusid. Kes sellist raha välja käia ei taha, aga 90ndate nostalgia ikka väga kallal on, nende jaoks on olemas ka Tamagotchi äpp.