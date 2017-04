USA sõjavägi on visanud Afganistanile hiigelsuure pommi, kirjutab CNN toetudes nelja USA sõjaväeametniku otsesele infole missioonist.

Allikate sõnul heideti täna pärastlõunal kell seitse kohaliku aja järgi Afganistanile pomm GBU-43/B MOAB (Massive Ordnance Air Blast Bomb), mida hüütakse ka "kõikide pommide emaks" (the mother of all bombs).

Pommitamise sihtmärgiks oli Islamiriigi tunnelid ja võitlejad Nangarhari provintsis Achini piirkonnas.