Täna Lasnamäel lasteaeda külastanud Keskerakonna eksliider, kelle vastu on kohtuasi algatatud, põhjendab oma käiku sellega, et talle on vaja positiivseid elamusi. "Kui neid ei tule, siis võivad mu päevad lõppeda veel enne kohtusaali jõudmist," kirjutas Savisaar Facebookis.

"Üks vana sõber kurjustas minuga sellepärast, et olin ühe Lasnamäe lasteaia sünnipäeval. Prokuratuur saavat selle alusel öelda, et pole ma nii haige midagi," kirjutas Savisaar. "Muidugi on mul vaja positiivseid elamusi. Kui neid ei tule, siis võivad mu päevad lõppeda veel enne kohtusaali jõudmist. Minu positiivne emotsioon on kohtumised inimestega!

Peaksin paari nädala pärast olema külalisena ühe sõbra pulmas. Kas pean koju jääma, kuigi ma ei ole voodihaige?

Aga mul on ka üks teine näide. Paar aastat tagasi olin Tallinnas oma sõbra Eino Baskini matustel. Päev hiljem viidi mind Tartu haiglasse ja siis jäin kuuks ajaks koomasse. Ilma mingi ekspertiisita."

Edgar Savisaarele määras Harju maakohus kohtuarstliku komisjoniekspertiisi, mis peab selgitama, kas poliitik on parandamatult raskesti haigestunud ning kui on, siis kas ta on võimeline osalema kriminaalmenetluses ja kandma karistust. Täna aga külastas haige poliitik Tallinna Lasnamäe lasteaeda, kus peeti selle 35. sünnipäeva.