Kolmapäeval suri pärast võitlust leukeemiaga 57-aastane koomik Charlie Murphy. Naljamees ei saavutanud küll paraku sama kuulsust kui tema noorem vend Eddie, kuid see vendade suhteid ei rikkunud. 2009. aastal kaotas Charlie oma naise, samuti vähile.

Kolmapäeva pärastlõunal avaldas ajakiri Variety Eddie Murphy ja tema perekonna avalduse, kus oli kirjas: "Meie südamed on täna väga rasked. Kaotasime poja, venna, isa, onu ja sõbra Charlie. Charlie tõi meie peresse armastust ja naeru ning ilmselt ei möödu ühtegi päeva kui me tema järele ei igatseks. Me täname kõigi kaastundeavalduste ja palvete eest, kuid palume sellel raskel kaotusperioodil privaatsust."

Mõned kuud varem Varietyle tehtud intervjuus avaldas Eddie Murphy kahetsust, et ta vend pole piisavalt tuntud. "Tema oli esimene, keda ma matkisin," naljatas ta. "Oleks ta vaid kuulus, siis inimesed näeksid, kui hästi ma teda järele teen." Charlie kõige tuntum roll oli koomik Dave Chappelle'i saates "Chappelle's Show", kus tal esitas oma sketši "True Hollywood Stories" ("Hollywoodi tõelised lood" ingl. k. - toim.).

Vanem Murphy vend on ise öelnud, et ei tundnud ennast kellegi varjus elavat. "Minu elu oli nagu ta oli. Ma olen alati oma venna üle uhke olnud. Ta aitas mind väga palju, aga me oleme perekond ja perekonnas ei olnud me kunagi tema varjus," rääkis Charlie.

Charlie oli Eddie Murphy ainus vend. Tal olid kolm last. Tema naine Tisha suri 2009. aastal emakakaelavähki.