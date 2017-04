Väike Kanada poiss Nathan sõitis oma mänguautoga, mis on väike patareidel töötav Ford F-150 mudel, kui tema kõrval peatus politseiauto. Poisi ema oli alguses kohkunud, siis aga mõistev.

"Ma mõtlesin, et issake, millega me siis hakkama oleme saanud," räägib poisi ema Inside Editionile. Laps, tema ema ja pere väike koerake olid jahmunud, kuid sõbralik politseinik ajas poisiga juttu ja kirjutas tema trahvile: "Liiga kiiresti!"

Ema ütleb, et kuigi politseinik oli sõbralik ja kindlasti heade kavatsustega, ei saanud 3-aastane asjast suurt midagi aru. Kui politseinik pakkus, et poiss võib prooviks politseiautosse istuda, vaatas laps hädas ema poole ja ütles: "Ei, emme."

"Tema sellest aru küll ei saanud. Ta on kolmene. Ega tema ei saa päriselt aru sellest, mis inimene see politseinik on. Eks me oleme üritanud selgitada, et politsei on see, kelle juurde minna, kui mingi mure on," räägib ema. Kuid tema mõistab politseiniku soovi naabruskonna inimestega sõbralik olla. Fort McMurray linnake, kus perekond elab, on pidanud palju kannatama. Eelmisel aastal hävis metsatulekahjude järel linnas lausa 4000 kodu. "Kogukond hoiab kokku," selgitab naine ja lisab, et küllap seda üritas omalt poolt näidata ka politseinik.

Väike Nathan on aga sündmusest toibunud ja kui ta mõnda politseinikku näeb, siis osutab kohe rõõmsalt tema suunas.

Videot lapse ja politseiniku kohtumisest saab näha siit: