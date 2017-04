Esmaspäeva õhtul peksti Tallinnas Lasnamäel keskealist meest, kes paar päeva hiljem haiglas vigastustesse suri. Politsei uurib praegu juhtumi üksikasju.

10. aprilli õhtul kella 22.15 ajal viis kiirabi Tallinnas Läänemere tee 64 maja juurest raskete kehavigastustega 49aastase mehe kriitilises seisus haiglasse. Kannatanu vigastused olid sedavõrd rasked, et eile laekus politseile haiglast teade mehe surma kohta.

Politseil on alust kahtlustada, et kannatanu vigastused võisid tekkida peksmise tagajärjel. Seetõttu alustati juhtunu osas kriminaalmenetlust raske tervisekahjustuse tekitamise paragrahvi alusel. Sündmuskohal töötasid kriminalistid, kes viisid läbi esimesed menetlustoimingud ning kogusid jälgi ja asitõendeid. Kriminaalpolitseinikud töötavad hetkel läbi kogu olemasolevat informatsiooni, et juhtunus selgust saada.