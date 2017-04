Õhtulehe jalgpallisaate "Kolmas Poolaeg" paneelis arutavad ajakirjanikud Henry Rull, Kaarel Täll ja Ott Järvela Meistrite liiga veerandfinaalide avamängude üle.

Millises paaris võib kõige tõenäolisemalt lahti rulluda stsenaarium, et avamängu võitnud meeskond ikkagi edasi ei pääse? Mis on peamised Leicesteri ime jätkumise vastu kõnelevad faktid? Miks pole võimalik, et FC Barcelona kordab veerandfinaalis eelmises ringis nähtud pulli?

Kõik need ja mõned teisedki küsimused, aga ka ettevaade nädalavahetuse põnevamatele jalgpallimatšidele läbi Coolbeti koefitsientide värskes Kolmandas Poolajas.