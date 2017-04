Olles esimest korda pulmas, sosistas väike tüdruk oma emale:

"Miks on pruut riietatud valgesse?"

"Sest valge on õnne värv ja täna on kõige õnnelikum päev tema elus," püüdis ema talle seletada, tehes asja lihtsaks. Laps mõtles selle üle natuke järele ja küsis siis:

"Aga miks siis peigmees mustas on?"