Täna esitles kirjanik ja Õhtulehe toimetaja Evelin Kivimaa Estonia teatri kauaste tippsolistide Sirje ja Väino Puura elulooraamatut "Sirje ja Väino Puura. Elu nagu operett".

Kuigi 43 aastat õnnelikus abielus olnud Sirjet ja Väinot enam eriti koos esinemas ei näe, siis täna tegid Puurad erandi ja särasid raamatupoe minilava jagades justkui värskelt abiellunud noored.

"Aeg teeb oma töö. Noor generatsioon tuleb peale. Tuleb anda nendele ruumi. Sellepärast polegi meeletut pakkumiste rada," rääkis Sirje Puura, miks ta koos oma abikaasaga nii harva esineb.

Esinemiskutsed kinnistele üritustele võtavad Puurad aga üldiselt vastu. "Piisab täiesti sellest, et meil heliseb telefon. Sõltub pakkumisest, kui kuhugi kutsutakse, siis ikka lähme. Me ei ole sellised, et kutsuja suu pihta lööksime," selgitas Väino Puura.