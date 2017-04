President Kersti Kaljulaid andis täna eeskuju ja käis Põhja-Eesti Regionaalkeskuses doonoriks.

"Käisin SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla Põhja-Eesti Verekeskuses, et tunnustada vabatahtlikkusel põhinevat veredoonorlust ning isikliku eeskujuga innustada kõiki terveid ning nii endast kui ka teistest hoolivaid inimesi doonorina head tegema," kirjutas president oma Facebooki lehel.

"Selleks, et olla elupäästja, ei pea olema superkangelane. Doonoritelgis ja verekeskuses saab igaühest superkangelane, igaüks, kes verd annab, ongi elupäästja. Tunnustamist väärivad nii need inimesed, kes seda teevad kui ka kõik need töötaj...ad, kes igapäevaselt pingutavad selle nimel, et meil oleks olemas piisavad verevarud. Iga tilk loeb.

Doonoriverd kasutatakse rasketel operatsioonidel ja sünnitustel ning patsientide raviks vähi- ja maksahaiguste, verejooksu, raske trauma, aneemia, leukeemia, põletuste ja paljude teiste haiguste puhul. Doonorivere toel on võimalikud ka paljud plaanilised operatsioonid, mida muidu liiga suure verekaotuse kartuses ei saaks sooritada."