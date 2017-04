Paljud kevadlilled on juba pead maast välja pistnud ning õitsema hakanud. Tänase lumesajuga said nad aga omale valged kasukad selga.

Juba tükk aega on õitsenud lumikellukesed ja märtsikellukesed, samuti õitsevad esimesed krookused ja hüatsindid ning sinililled. Pottidesse on istutatud võõrasemad. Ka tulbid on paljudes kohtades väljas ja õienupud lähevad peagi lahti. Loodetavast ei tee nädala jagu kestvad külmad neile tõsiselt liiga.