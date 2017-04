Helen räägib, et kadus saate lõpust, sest teadis juba, kes tema väljavalitu on. Ta tunnistab ka, et suhtleb kõigi kandidaatidega edasi, kuid valik Kalvi-Kalle kasuks tuli üsna kohe.

Kui teletähtedelt küsitakse, kas nad ise on rahul, et saatesse läksid, vastab Kalvi-Kalle kohe eitavalt. Helen selgitab lähemalt: "Ma olen muuga rahul, aga mitte sellega, kuidas võttetiim meiega käitus." Kuid paar ei ole kibestunud ja soovib eluga edasi minna. "Vaatame tulevikku parem!" arvab Helen positiivselt.

Saate järel on teatav negatiivne tunne, mida Helen kirjeldab üksildusena, sest vähesed teavad, mis tunne on kuulsus olla. Kalvi-Kallele käivad närvidele pidevad sõbrakutsed ja inimesed, kes poes või tänaval ligi astuvad. Heleni meelest on see aga omamoodi armas ning tal läheb tuju heaks, kui saab inimesi rõõmustada.

Saatejuht küsib: "Kus te ennast 5 aasta pärast näete?" ja Kalvi-Kalle vastab naljaga pooleks: "Hollywoodis". Helen on Hollywoodis käinud ja tunnistab, et ainus koht, kuhu ta alati tagasi reisiks, on USA.

Mis puudutab staaride vaba aega, siis Kalvi-Kalle kehitab õlgu ja ütleb, et teeb tugitoolisporti. Helen täiendab, et noormees on suur arvutimängu GTA V mängija, mille peale tuleb raadiokuulajatelt pakkumisi mängu koos mängida. Üldiselt tundub, et Kalvi-Kallel on eetris tunduvalt igavam olla kui Helenil, kes on üsna elevil, eriti kui saatejuhid lubavad tal ka ilmateadet lugeda.

