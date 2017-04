Nelly Furtado tunnistab, et on vaikselt lahku läinud oma abikaasast, heliinsener Demacio Castellonist.

38aastane lauljanna rääkis Briti telesaates “Loose Women”, et üheksa aastat kestnud abielu on läbi, kuid fännidel pole sellest aimugi – ja see takistab tal uute potentsiaalsete kosilastega tutvumast. “Olen nüüd vallaline, keegi peab mu Wikipedia lehte värskendama! See ei aita mu kohtinguelule kaasa!”

Armusuhtest kunagise kallima Jasper Gahuniaga on Nellyl 13aastane tütar Nevis Chetan.