NUKU teatri uueks kunstiliseks juhiks saab sama teatri näitleja ja lavastaja Mirko Rajas. Tööd alustab ta mais.

NUKU teatri näitleja ja lavastaja on Rajas olnud 2010. aastast. Ta on lõpetanud nukuteatrikunsti eriala Turu Kunstiakadeemias ning tema värskeimad lavastused NUKU teatris on „Väike prints” (2017) ja „Lemuel Pitkini demonteerimine” (2016). Viimase eest pälvis ta ka parima lavastuse kolleegipreemia. Peaosa eest lavastuses „Kentsakas juhtum koeraga öisel ajal” on Rajas pälvinud Salme Reegi nimelise lasteteatri auhinna. Lisaks on Rajas olnud tegev teatrirühmituses Frank ning õpetab noori Vanalinna Hariduskolleegiumis.

Senine kunstiline juht Taavi Tõnisson jätkab teatris tööd näitleja ning lavastajana.