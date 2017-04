Prints Charlesi puudutavad paljastused aina jätkuvad.

New York Post avaldas katkeid Sally Bedell Smithi värskest kõmuteosest “Prince Charles: The Passions and Paradoxes of an Improbable Life” ning paljastas Briti troonipärija reisiharjumusi.

Raamatu väitel reisib Charles alati koos isikliku prill-lauaga, mis on valge nahaga üle löödud.

Äriklassis sõitmine printsile ei passivat – ta nõudvat endale alati privaatlennukit. Need vähesed korrad, mis Elizabeth II vanim poeg on pidanud alama rahva seas sõitma, on teda alati raevust keema ajanud.