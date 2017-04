Pulmad on kulukas ettevõtmine, mistõttu on täiesti normaalne, et inimesed üritavad siit ja sealt raha natuke kokku hoida. Üks suuremaid kulusid on pruutkleit ning kindlasti pole ka pulmafotograaf odav lõbu. Aga mis juhtuks siis, kui laseks hoopis sugulastel peost ja erilistest hetkedest pilte teha?!

Pulmafotograaf Eirik Halvorsen tuli ägedale ideele, kuidas kõigile selgeks teha, miks on väga oluline palgata pulmafotograaf, mitte laste pilte teha külalistel, vahendab Bored Panda.

Fotograaf abiellus oma naisega nelja aasta eest. Oma pulma palkas ta tõeliselt talendika fotograafi, kelle töid ta nautis.