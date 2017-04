Teie suhtes on midagi muutunud ja mitte paremuse poole. Kui hull asi tegelikult on? Kas sind ähvardab oht, et peagi jäetakse sind maha?

Kuidas taibata, et suhe on omadega liikumas rada, mis viib teid lahku? Portaal Your Tango annab 14 vihjet, mis võivad viidata, et midagi on korrast ära ja peagi võid saada teate, et su kaaslane tahab eluga edasi minna, aga ilma sinuta...

1. Ta ei saada enam sõnumeid.