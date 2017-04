„Kui mina sinna jõudsin, siis tegeleti juba vormistamisega. Ford Transit oli külili kraavis ja inimene oli selle külje all kinni. Päästeamet võttis ta just parasjagu välja sealt,“ kirjeldab mees talle avanenud vaatepilti. „Transiti mootor oli paremal pool kraavis, 30 meetrit teest eemal. Sõiduauto tõstsin teisele puksiirile kraanaga. Vintsida ei olnud seal midagi, kuna kõik oli laiali seal. See oli metsa all ja see oli lahti lõigatud.“

"See on kohutav!"

Täna hommikul Tirbiku külas toimunud avarii toimumispaigast kõigest paarisaja meetri kaugusel elav Maie räägib, et aknast nähtu võttis tal jalad värisema. „Jalutasin siin toas edasi-tagasi, toimetasin oma asju teha ja siis vaatasin aknast, et issand, mis seal maja nurgas siis nüüd on, hirmus rahvamass koos,“ kirjeldab Maie hommikusi sündmusi. „Juhtusin just see hetk välja vaatama kui nad seda musta asja peale panid ja keegi kõndis seal peast kätega kinni hoides ringi. Siis ma sain aru, et keegi on niikuinii surnud ja mul hakkas hirmus paha. Süda hakkas hirmasi valutama ja ma viskasin kohe voodisse pikali,“ räägib naine. „On ta võõras või oma, aga see on kole! Üks hirmus asi!“

Maie tunnistab, et tema südamevalu pole veel kuhugi kadunud. „Mul omal lapsed sõidavad seda teed pidevalt ja kogu aeg siin teel neid õnnetusi juhtub,“ räägib ta. „Ma juba ulgusin siin. Kartsin, et mu oma laps,“ räägib ta.

„Ja nagu magnetiga tõmbab neid autosid siin. Räägitakse, et igasugu vaime on ka siin nähtud. Jumal teab mis jõud siin on, mis siin kunagi tehtud on, mis hooned siin ennem olnud on ja kes siin surma saanud on. Kes seda teab? Võib-olla on kellegi hing siin? Mina igal juhul kardan hirmsasti, aga noh, need on niuksed jutud, mida igaüks tähele ei pane,“ jutustab proua.

Taoline õnnetus pole Maiele esimene näha. „Mitu aastat tagasi oli samasugune asi minu akna all. Just selle sama kohapeal. Kole kohe!“ vangutab naine pead. „Kuid siin teelõigul on neid avariisid olnud tohutult palju. Oma 27 surnut on siin mitme aasta jooksul läinud.“

Esialgsetel andmetel liikus mikrobuss Ford Rakverest Tapa suunas, kui kaotas juhitavuse ning kaldus vastassuunavööndisse, kus põrkas kokku vastu tulnud sõiduautoga Toyota. Kokkupõrke tagajärjel said viga Toyota roolis olnud 33-aastane mees ja Fordi roolis olnud 53-aastane mees. Mikrobussis kaasreisijana olnud 45-aastane naine hukkus sündmuskohal.

Esialgsetel andmetel kasutasid kõik õnnetuses osalejad turvavarustust. Avariikohal oli tee lörtsisegune. Toyotal olid all korralikud lamellrehvid, Fordil suverehvid.