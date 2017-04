Samuti ei rahuldanud kohus Aivar Tuulbergi kaitsja taotlusi menetluse lõpetamiseks tema kaitsealuse suhtes ausa ja õiglase menetluse põhimõtete rikkumise tõttu ning algatada põhiseaduslikkuse järelevalve menetlus. Kaitsja viitas taotluses kriminaalasja materjalide meediasse lekkimisele. Kohus leidis, et tänapäevasel digiajastul ei saagi kunagi täielikult garanteerida materjalide mittelekkimist avalikkuse ette. Taolise lekke tõenäosus on suurem paljude süüdistatavatega ja materjalilt mahukates kriminaalasjades, kus materjale on paljudele inimestele seaduse nõudeid järgides tutvustatud digikoopiate andmisega. Kui kriminaalmenetluse saaks kohe lõpetada põhjendusega, et tõendid on lekkinud avalikkusele, hakataks kohtumenetlusest pääsemiseks materjale lekitama pidevalt. Kohtu hinnangul ei ole praegu mingit alust arvata, et ühiskonnaliikmetele näib, et tänu kriminaalasja materjalide lekkimisele ajakirjandusse saab kohtupidamine olema ebaõiglane või ebaaus.