Õhtuleht ja Ruissipsi korraldasid katse ning proovisid, milline Linkusuo laiast rukkikrõpsude valikust on kõige erilisem, maitsvam ja põnevam.

Kuna kõik krõpsud olid imemaitsvad, läks otsuse tegemine keeruliseks. Siiski tuli hinnata krõpse üheteistpallisüsteemis - kõige enam meeldinu sai 11 punkti, kõige vähem meeldinu aga 1 punkti. Degusteerijaid oli kokku viis ning seega võis maksimaalne punktisumma olla 55. Toome välja ka iga paki kohta mõned kommentaarid.

Hapukoore ja sibulaga maitsestatud krõbedad ja õhukesed rukkilaastud (suur lilla pakk) - 41 punkti

- Ma sööks seda rosoljega.

- Väga mahe.

- Juba lõhn on väga kutsuv! Maitse on ühelt poolt magus, teisalt soolane. Nii hea maitsekombinatsioon.

Koore, tomati, juustu ja sibulaga maitsestatud krõbedad ja õhukesed rukkilaastud (suur punane pakk) - 39 punkti

- Vägagi hea maitse ja vürtsikuse tasemega.

- Hästi õhukesed, piisavalt maitsekad. Sobivad ka niisama krõbistamiseks.

- Koorene maitse sidus tomati ja sibula ühiseks suurepäraseks maitseelamuseks.

Küüslauguga maitsestatud krõbedad ja õhukesed rukkilaastud (suur roheline pakk) - 38 punkti

- Hea ja krõbe toode, mõnusalt küüslaugune. Piisava vürtsikusega.

- Hästi õhuke ja krõbe. Paras niisama teleri ees krõbistamiseks.

- Mõnus soolane snäkk. Hea pidulauda kaunistada.

- Küüslaugumaitse on igati piisav.

- Maheda küüslaugumaitsega. Sobiks minu meelest merevaiguga.

Juustuga maitsestatud krõbedad ja õhukesed rukkilaastud (suur oranž pakk) - 37 punkti

- Kindel lemmik!

- Juustumaitset on selgelt tunda! Samas niivõrd mahe.

- Väga hea, maitsed tasakaalus.

- Midagi nendes meenutab justkui kartulikrõpse. Aga õnneks on tervislikumad!

Magusa tšilliga maitsestatud kuivatatud rukkileivakesed (väike roosa pakk) - 29 punkti

- Tšillit võiks olla äkki veel rohkem? Muidu meeldib väga.

- Kuigi ma ise tšillit ei armasta, siis need mulle isegi maitsesid. Tšillit on täpselt mõõdukalt. Nende sisse ei olegi hädasti midagi vaja panna. Proovisin nii mitu korda veel, et suu juba õhkab.

- Tahaks isegi rohkem tšillit tunda.

Meresoolaga ja musta pipraga maitsestatud kuivatatud ja poolitatud rukkileivakesed (väike valge pakk) - 29 punkti

- Head ja lihtsad maitsed. Musta pipart on hästi tunda.

- Natuke domineerib pipramaitse, aga mitte liiga palju.

- Seda sööks sulajuustu ja lõhega! Kui hea!

Hapukoore ja ürtidega maitsestatud kuivatatud ja poolitatud rukkileivakesed (väike sinine pakk) - 27 punkti

- Hea tüümianimaitse, kindlasti ostaksin. Tasakaalustatud maitsed.

- Lõhn on kutsuv, neid krõbistaks küll.

- Suvemaitsega!

- Ürdid tunda, väga hea ja eristuv.

Küüslauguga maitsestatud kuivatatud rukkileivakesed (väike roheline pakk) - 24 punkti

- Mõnusad. Küüslaugumaitset on parajalt tunda.

- Isiklikult meeldivad õhemad krõpsud, aga maitse on ikka nii hea!

- Viilud on paksemad, kohe on tunne, et ampsad midagi!

- Õhukesed ja kerged.

Hapukooremaitselised kuivatatud rukkileivakesed (väike lilla pakk) - 21 punkti

- Soola on piisavalt. Sobiks imehästi süüa koos salatiga.

- Vajab kindlasti täidist.

- Soolane amps kontorilaua taha!

- Ükski maitse ei domineeri liialt.

Meresoolaga maitsestatud krõbedad ja õhukesed rukkilaastud (suur must pakk) - 19 punkti

- Hea ja soolane amps.

- Ootaksin rohkem tomatimaitset.

- Maitsed on tasakaalus ja miski ei häiri. Hoopis meeldib.

Rukkileivakesed, originaal (pruun) - 15 punkti

- Kellele ei meeldi domineerivad maitsed, sobib see.

- Ostaksin juurde mingisugust maitseainet.

- Nagu tavaline näkileib. Väga hea!

- Konkreetse rukkimaitsega.