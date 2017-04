Ühel päeval märkas ülemus oma firmas uut töölist ning käskis tal oma kabinetti tulla.

"Mis su nimi on?" küsis ta uuelt mehelt.

"John," vastas see.

Ülemus kortsutas kulmu: "Vaata... ma ei tea, missuguses ninnu-nännu kohas sa enne töötasid, aga SIIN ei kutsu ma küll kedagi eesnime pidi. See on liiga familiaarne ning õõnestab minu autoriteeti. Ma nimetan kõiki oma alluvaid perekonnanime järgi - näiteks Smith, Jones, Baker... Ja mind tuleb kõnetada ainult kui härra Robertsoni. Nüüd, kui see on selgeks räägitud: mis on sinu perekonnanimi?"

Uus tööline ohkas: "Kullake. Minu nimi on John Kullake."

"Olgu, John, järgmine asi, millest ma sinuga rääkida tahan, on..."