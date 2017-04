EKRE tegevus on Vabaerakonda veennud selles, et ehkki konservatismi mõiste ei ole milleski süüdi, pole meil olnud mõistlik seda puhtal kujul kasutada, sest avalikus sfääris loob konservatiivsuse tähendust eeskätt EKRE. Nendel sisaldub see sõna nimes. Siiski olen nii mina ise kui ka Sergei Metlev kasutanud vabakonservatismi mõistet juba 2015. aastal – nii, et Artur Talvik on praegu selle mõiste värskendaja.

Mõte, et IRL, Vabaerakond ja EKRE võiksid konservatiivsete lippude all ühineda, on päris elukauge. Need kolm erakonda on väga erinevad ja see erinevus on lähitulevikus püsiva iseloomuga.

Kas vabakonservatism on oksüümoron ehk vastandväljendil põhinev kujund? Möönan, et mõne jaoks võib ta siduda vastandeid, kuid iseenesest kuulub vabaduse mõiste päris kindlasti konservatismi juurde ega vastandu sellele. Vabaerakonna nimes tähendab „vaba“ eeskätt vabadust olla ja tegutseda teistmoodi, kui senine poliitkartell seda on teinud.

Konservatiivsusega EKRE loodud tähenduses on mul raske haakuda. Alustagem sellest, et konservatiivi vaateväli ei peaks piirduma kahe-kolme kinnisteemaga. Ammugi ei veereta konservatiivid päid ega pea pilduma provokatiivseid hinnanguid, et tagada enda ümber hüsteerilise alatooniga tähelepanu.

Vabaerakond tahab avatumat ja EKRE suletumat ühiskonda, Vabaerakond püüab hoogu anda altpoolt kasvavale poliitikale, aga EKRE järgib klassikalist hierarhilist struktuuri, kus ideid suunatakse peamiselt ülevalt alla. Aga mis peamine – Vabaerakond püüab inimesi harida ja neid õpitud abituse lõksust välja tuua, EKRE seevastu kasutab inimeste nõrkusi ja eelarvamusi enda huvides.

IRL vastandub vabadusele

Mis IRL-i puutub, siis seal toimuv on mulle ju paljuski tuttav. Saan aru Mihkelsonist ja Tsahknast, sest olen ise IRLi liikmena aastaid tagasi ligilähedases olukorras olnud. Mida ma küll ei mäleta, on see, kas neil oli ka toona mingeid selgelt väljendatud seisukohti avatuse ja suletuse või sisedemokraatia kohta. Kindlasti ei väljendunud need pooltki nii häälekalt kui nüüd.

Vabaerakond on IRLiga ühinemise vastu kahekordselt vaktsineeritud. Esiteks sellega, et tänane IRL vastandub peaaegu kõigele, mida sõna „vaba“ Vabaerakonna nimes tähendab. „Maha valimisliidud ja kogu raha erakondadele!“ võiks olla nende nüüdne loosung. Teiseks on Vabaerakonnas palju neid, kes mäletavad Isamaaliidu ja Res Publica ühinemist. Need mälestused pole meeldivate killast ja keegi ei soovi sarnast olukorda esile kutsuda.

Järelikult ei ole ühinemisjutt pädev. Ka parlamentaarse demokraatia elujõudu silmas pidades on kuus erakonda riigikogus kindlasti parem kui neli, nagu oli eelmises koosseisus. Kes seda ei usu, võiks pisutki süveneda riigikogu debattide sisusse nüüd ja eelmises, vaid nelja kartellierakonnaga sisustatud koosseisus. Erakondi võiks pigem juurde tulla, mitte vähemaks jääda.

Kui aga ärksamad ajakirjanikud ja poliitikavaatlejad kutsuvad meid konservatismi mõiste kaasaegsemale ja selgemale sisustamisele, siis sellega tuleb muidugi nõustuda. Vabaerakonna poolt on algus tehtud ja siit minnakse edasi.

Lisaks sisaldab meie alternatiiv endas ka mitmeid kultuurilisi valikuid ja võimalusi, mida seni pole Eesti poliitikamaastikul kasutatud.

Valik valimisliitudele. Meie teada pole varem ükski erakond Eestis otsustanud kohalikel valimistel teadlikult valimisliitude kasuks. Valimisliite tuleb kaitsta seda enam, et nende konkurentsivõimalusi on rahaliste ja muude vahenditega kartellierakondade poolt aastaid teadlikult kahjustatud. Samuti pole keegi teinud valikut hoida kohalik ja Riigikogu mandaat lahus ka juhul, kui seadus lubab neid ühitada. Vabaerakond ei pea eri tasandi mandaatide ühitamist õigeks ega õigustatuks ning leiab, et kohalik poliitika peaks jääma kohalike inimeste teha. Praegu on kohapealne poliitika liigses sõltuvuses nii keskvõimust kui ka erakondade keskkontoreist.

Poole raha kasutamine. Olles teinud ettepaneku erakondade riigieelarvelist rahastamist vähendada, oleme me seda põhimõtet ka järginud niiviisi, et erakonna palgaliste hulk poleks suur ja võimalikult palju tööd tehakse vabatahtlikkuse alusel. Kui konkurendid on otsustanud end valimisteks relvastada pikkade toiduahelatega, pannes mängu hulga inimesi ja raha, siis me ei välista ka säästetud raha kasutamist, kuid see eeldab eraldi otsust ning see ei saa minna igapäevasteks kuludeks. Igapäevaseks toimimiseks on sõnastatud säästva erakonna põhimõtted.

Rotatsioon juhtimises. Vabaerakonna põhikiri piirab esimehe ja ka juhatuse liikmete ametiaegu nii, et keegi ei saa ametis olla üle kolme perioodi, mis praeguse põhikirja järgi on kolm aastat. See on ka põhjus, miks siinkirjutaja sel aastal esimeheks ei kandideeri. Kindlasti on see küsimus oluline ka juhatuse koosseisu värskendamise jaoks. Kui IRLi põhikirjamuudatuste puhul räägiti enam kui 20-liikmelisest juhatusest, kus rotatsiooni ei ole, siis Vabaerakond saab hakkama 10-liikmelise juhatusega (pluss esimees), mis on oluliselt töövõimelisem. Rotatsioon tagab, et samad konnad lõpmatult samas tiigis ei istuks.

Tegelik töö valitud kogudes – see on kõige olulisem! Me elame parlamentarismi ohuajastul, kui sõnumeid toodetakse tihti väljaspool tegelikku otsustuskogu. Ajakirjanduse ja sotsiaalmeedia loodud uued foorumid varjutavad tihtigi riigikogus toimuva debati. Vabaerakond, erinevalt tühjade pingiridade fraktsioonidest, on teinud teadliku valiku debattide, muudatusettepanekute, eelnõude ja arupärimiste kasuks. Me tõstatame tihti rohkem teemasid, kui jõuame pressisõnumeid saata, aga esmatähtis on täita meile mandaadiga pandud kohustust. Parlamenditöö asendamine spinnide, säutsude ja kummitempliga on tõsine oht meie riigi ja ühiskonna jätkusuutlikkusele.