Kinnisvarafirmade hinnangul on Tallinnas selge nõudlus mikrokorterite järele olemas, kuid nende rajamist pidurdavad erinevad normatiivid.

"Turunõudlus on selgelt olemas mikrokorterite osas," ütles Endover KVB OÜ juhatuse liige Robert Laud kolmapäeval Eesti Kinnisvarafirmade Liidu ja Swedbanki korraldatud konverentsil. Mikrokorterite all peavad ettevõtted silmas eelkõige kuni 20-ruutmeetriseid kortereid.

Osalt on see tema sõnul seotud sellega, et nooremad, pealetulevad põlved on palju rohkem üürimisaltid ja teistsuguse elustiiliga, liikudes palju ringi. "Sellised väikesed üürimiseks pakutavad pinnad seda kõike võimaldavad," ütles Laud, lisades, et turunõudlus väiksemate pindade osas on kasvav.

"Kui oleks võimalik kesklinnas teha väiksemaid kortereid, kus parkimiskohtade nõue ei poo, oleks see kindlasti toode noorematele inimestele. Teiselt poolt aitaks see kindlasti linnaruumi elavdada," rääkis Laud.

Metro Capital OÜ partner Ain Kivisaar sõnas samuti, et ettevõte on mõelnud turusoovidele vastutulemise peale, kuid peab pigem silmas 30-35 ruutmeetriseid kortereid mõistlikus asukohas. "Miks neid teha ei saa, on erinevad normatiivid: parkimine, valgusnormatiivid," ütles Kivisaar. "Pigem ootaks, et Tallinna linn oma nõudmisi veidi leevendaks, mis võimaldaks selliseid kortereid turule tuua."

Tallinna peaarhitekt Endrik Mänd sõnas, et mikrokorteritele on turul kindlasti oma nišš olemas. "Küsimus on selles, et seda mudelit mõistlikult rakendada. See eeldab nii riiklikus seaduses kui kohalikus reeglistikus lävendite üle vaatamist ja allapoole laskmist, muidu ei kanna ehituslikult välja," rääkis Mänd.

Üks lahendus selles osas on Männi sõnul parkimiskohtade nõude leevendamine ja asendamine rattakohtadega. "Rekreatsioonialade tagamine võib samuti osutuda liiga rangeks nõudeks," lisas ta.

"Kui regulatsioon ja linnapoolne soosiv suhtmine tekivad, lähevad paljud seda nõudlust rahuldama, tekib mõneks ajaks ülepakkumine ja mõistlik konkurents," sõnas Laud.

"Tallinn kasvab, iga aasta tuleb siia rahvast juurde, teispidi elamufond ikkagi vananeb. Need entry level korterid mujalt tulnute jaoks, neid tundub turul täna nappivat," märkis ta, lisades, et vaevalt mikrokorterid tõrjuvad turult suuremate korterite arendamise.

"Ma ei usu, et sellised tooted saaksid valdavaks," lisas ka Kivisaar. "Esialgu tehakse neid ilmselt väga palju, kuna nõudlus on aastate jooksul jõudnud koguneda."