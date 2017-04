Janet Jackson, kes väidetavalt on lahku läinud oma kolmandast abikaasast Wissam Al Manast, ilmus viimaks ometi avalikkuse ette – ja veel pisipojaga, keda ta seni on avalikkuse eest varjanud.

50aastast lauljannat nähti kolmapäeval Londoni pargis kärutamas koos jaanuari algul sündinud poeg Eissaga, seltsiks tõmmu naisterahvas.

USA superstaar silmitses Daily Maili teatel särasilmi oma beebit ning paistis, et abielu purunemine on talle ainult hästi mõjunud.

Käivad jutud, et kooselule Katari miljardärist Wissamiga said saatuslikuks kultuurierinevused. “Wissam tahtis naist, kes peaks rohkem kinni moslemi traditsioonidest,” rääkis Us Weekly allikas. “Janet tundis, et ta ei saa enam olla tema ise.”

