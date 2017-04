Portaal Your Tango selgitab nelja lihtsat nippi, kuidas mehe tähelepanu köita ja ta ära võrgutada.

Kuidas mõjuda kütkestavalt ja mehi võrgutada? Kui sa selles praegu tugev ei ole, siis ei maksa meelt heita, sest isegi võrgutamiskunsti on võimalik õppida.

Suure osa võrgutamisest moodustab see, kuidas ja mida mehele ütled. Kui oled vaikne ja suhelda väga ei meeldi, siis on sõnadega võrgutamine tõenäoliselt sinu jaoks keeruline. Kui oled aga sõnaosav ja flirtimises tugev, siis on su käes suurepärane trump, kuidas mees enda ees põlvili suruda.