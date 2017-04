Pro Kapital soovib tänavu Kalarannas jõuda projekteerimiseni ja tuleval aastal alustada juba ehitustöödega.

"Eesmärk on sellel aastal projekteerimistöödega pihta hakata ja umbkaudu aasta pärast kopp maasse lüüa," ütles Pro Kapital Grupp AS tegevjuht Allan Remmelkoor kolmapäeval Eesti Kinnisvarafirmade Liidu ja Swedbanki korraldatud konverentsil.

"Oma kinnistu detailplaneeringuga maadlesime üle 13 või 14 aasta, lugemine läks juba lõpus sassi. Tehud me ta eelmisel aastal lõpuks saime, nüüd tahaks vaadata pigem edasi," rääkis Remmelkoor.

"Sadam on olnud meie piirkonna valulaps," märkis ta, lisades, et see alles selgub, milline see välja nägema hakkab. "Eks see sõltub nüüd meie tublidest arhitektidest, üritame selle piirkonna lähitulevikus korda ja kenaks teha," sõnas ta.

Möödunud aastal kehtestas Tallinna linnavolikogu Pro Kapitalile kuuluvale Kalasadama alale detailplaneeringu, mille kohaselt on ettevõttel õigus sinna rajada kokku kuus kuni 18 elamuhoonet brutomahuga kuni 38 300 ruutmeetrit, milles paikneb kuni 400 korterit. Samuti näeb detailplaneering ette rekreatsiooniala ja rannapromenaadi.

Pro Kapitali arendatava Kalaranna 1 kinnistu arhitektuurivõistlusele laekunud 11 töö hulgast võitis selle Kadarik Tüür Arhitektid OÜ kavand, mis näeb piirkonda ette peamiselt viiekorruselisi hooneid, parki, paadisadamat ja silda üle kalasadama sissepääsu.

