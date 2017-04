Oodanud poolt tundi asjatult oma tellimuse täitmist, kutsub külastaja restorani direktori ja ütleb:

"Siin on teile raha. ostke palun selle laua ettekandjale lilli."

"Heameelega!" kummardab direktor. "Kas ta meeldis teile?"

"Oh ei! Ma lihtsalt arvan, et ta on surnud."