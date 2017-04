USA riigisekretär Rex Tillerson ütles täna pärast kohtumisi Venemaal, et suhted Moskvaga on madalseisus ning tundub, et võimalused silla loomiseks sügavates diplomaatilistes lahkarvamustes Süüria keemiarünnaku üle on väikesed.

Suhted meie kahe riigi vahel on madalal tasemel, sõnas Tillerson koos Vene välisministri Sergei Lavroviga antud pressikonverentsil Moskvas pärast kohtumist Vene presidendi Vladimir Putiniga, vahendas CNN.

Tillerson ja Lavrov kõnelesid ajakirjanikele USA-Venemaa laienenud lahkarvamustest, mis puudutab Süüria keemiarünnakut, Süüria presidendi Bashar al-Assadi rolli Süürias, USA tegevust Lähis-Idas ning Venemaa sekkumist USA valimistel.