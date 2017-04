Vanemprokurör: alaealised kurjategijad on alati olnud vanadest jõhkramad.

Juhuslikule inimesele keset Vabaduse väljakut selga antud noalöök ja sõbra veenide läbilõikamine Balti jaamas näitavad pealinnas tegutsevate alaealiste tänavakurjategijate erilist jõhkrust.

Politsei andmetel on pealinna tänavatele tekkinud kolm noortejõuku, kellel on kindel hierarhia ja käsuliin: kohalik venekeelne noapoiste grupp, Ida-Virumaa jõuk, kes käib siin gastrollidel, ja kohalik eestikeelne kurikameeste punt.

Vanemprokurör Andra Sild rääkis "Pealtnägijas" kõige karmimatest juhtumitest, mis on viimastel aegadel tema töölaualt läbi käinud: "Võib öelda, et paaril viimasel aastal on Harjumaal kuriteo toimepanemise viisi järgi kõige jõhkramate kuritegude taga alaealised."