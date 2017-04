Melanie Griffith ei märganud, et oli ilulõikustega üle pakkunud, ehkki kõik ahhetasid tema välimuse üle. "Ma ei mõistnud seda, kuni inimesed hakkasid ütlema: "Oh issand, mida ta on endaga teha lasknud!" rääkis Hollywoodi näitlejanna ajakirjale Porter.

"Olin nii haavatud, et läksin teise arsti juurde ja too hakkas kogu seda eelneva naisarsti sissepandud s***a lahustama. Loodetavasti näen ma nüüd normaalsem välja."

59aastane näitlejanna rääkis ka oma viinaveast, mille tõttu ta on kaks korda võõrutusravil käinud. Melanie toonitas siiski, et oma kolmele lapsele oli ta täiesti normaalne ema.

Melanie Griffith 2012 (Vida Press)

"Ma ei olnud selline, kes on purjuspäi lääbakil põrandal ega tea maast ega ilmast. Ilmselt ei teinud ma mõnda asja, mida pidanuks tegema, aga enamjaolt olin oma lastele olemas. Neil oli selline privilegeeritud mustlaselu."