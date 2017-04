Kui neljapäeviti mõnda ilusalongi sisse astusid, siis oli juba ette teada, millest kõneldakse. Kolmapäeva õhtul eetris olnud "Prooviabielust". Juttu, nalja ja naeru jagus järgmise saateni. Populaarne tõsielusari purjetas eile finaali. Miks tõusis ühest reality-show’st saade, mida seltskonniti vaadatakse ja muheldakse samal moel kui aastavahetuse huumorisaadete aegu? On ses saates üldse midagi naljakat?

Õhtulehe palvel soostusid "Prooviabielu" üht episoodi kaema näitlejad Henrik Normann ja Indrek Taalmaa ning Kinoteatri liige Paul Piik.

"Esmalt ei olnud mulle selge, kas see on nüüd mingi tõsimeelne või kurb värk, et ühel nädalal on üks mees, teisel teine ja kolmandal kolmas," kirjeldab Normann oma esimesi muljeid Liisa ja Heleni teleseiklustest.

"Ning kas lõpuks peabki päriselt valima või? See on ju küll õudne ja kohutav seis, kui sulle antakse valida ainult kolme seast! Päriselus see ju niimoodi ei toimi, et käid ühe inimesega viis-kuus päeva, ei tunnegi teda õieti ja siis teatad, et paneks nüüd leivad ühte kappi, sa oled täitsa nunnu!"