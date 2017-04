"Sõltumata teie tegemistest, peavad lähedased läbi elama teie sõnade ja tegemiste mõjud. Kindlasti mõelge oma teod ja sõnad läbi ja olge suutelised nende eest vastutust võtma," loeb saatest "Baar" tuntuks saanud Madis Räästas praegustele tõsi­elustaaridele sõnu peale.

"Sa oled ise seadnud ennast inimeste tähelepanu märklauaks ja nüüd tuleb kõik need hoobid vastu võtta," räägib Baari-Madis. "Olen alati olnud oma edevuse ohver, aga selle odava kuulsuse juurde sobib kõige paremini ütlus: it’s nice to be important but it’s important to be nice (on hea olla tähtis, aga on tähtis olla hea – toim)."

AASTAID TAGASI: Pärast ­saadet «Baar» tiirles Madis kõikjal seltskonnas ringi ja nägi ka mõnevõrra teistsugune välja kui praegu (Viktor Burkivski)

"Baari" tõsielusaates osalemist Madis sellegipoolest ei kahetse. "Kuigi mõned lollused oleks ehk võinud tegemata ja ütlemata jätta." Madise sõnul oli alguses kõik uus ja põnev ning polnud aega oma käitumise üle mõelda.

"Mäletan, kui esimene kord eetris nutsin. See oli ikka piinlik, kui pinge võitu sai. Tagantjärele vaadates olime ikka väga lühikese keti otsas."