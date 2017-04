Politsei trahvis Ecolinesi bussijuhti, kes peeti Pärnumaal reisijate vihje peale kinni. Nimelt oli ta roolis purjuspäi.

See juhtus mullu novembris. Politsei sai teate, et Ikla piiripunkti poole sõidab liinibuss, mis teeb kummalisi ja ohtlikke manöövreid. Politseinikud pidasid Riia poole liikunud Ecolinesi bussi 20 kilomeetrit enne Ikla piiripunkti kinni.

Reisija Triin meenutas, et kui nad olid bussiga umbes tund aega seisnud, tuli politsei ja ütles, et edasi ei saa sõita, sest juht on purjus. Bussi roolis oli 50aastane mees.

"Mul on bussijuhiluba, võin edasi Ikla piirini sõita," pakkus Triin. Ta lubatigi rooli ja koos politseieskordiga sõideti Ikla piiripunkti, kuhu tuli teine buss, mis jätkas teekonda Riia poole.