Kui Ungari valitsus teatas mõni aeg tagasi kavatsusest lõpetada Budapestis tegutseva Kesk-Euroopa ülikooli (CEU) tegevus Ungaris, pakkus Tšehhi asepeaminister Andrej Babiš välja, et CEU võiks kolida tagasi Prahasse – linna, kus see õppeasutus paiknes Budapesti kõrval oma asutamisest kuni 1996. aastani.

CEU juhtkond on teatanud, et soovib jätkata tegevust Budapestis. Kui Tšehhi veebiväljaanne Parlamentní listy uuris president Miloš Zemanilt, mida too ütleks Babišile, kui CEU juhtkond ikkagi ümber mõtleks, vastas Zeman: "Ütleksin talle, et George Sorose nimega on seotud hulk kummalisi ettevõtmisi ning ma eelistan demokraatlikke valimisi ja demokraatlikku valitsusevahetust."

SUURINVESTOR: George Soros on investeerinud Kesk-Euroopa ülikooli 420 miljonit eurot. (Reuters / Scanpix)

Tšehhi president Miloš Zeman on nimetanud avalikes esinemistes Ungari juurtega USA suurinvestori George Sorose asutatud Kesk-Euroopa ülikooli mõttekojaks.