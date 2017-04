Nimetseremoonial võttis sõna Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm , kes märkis, et viimase uue parvlaeva liinile asumisega tõuseb kindlasti ka mandri-ja suursaarte vahelise parvlaevanduse kvaliteet, edastas AS Tallinna Sadam.

Ristiema õnnistas uue parvlaeva sõnadega: „Saagu su nimeks Piret! Too meile tuntust, too meile õnne, hoia meie meremehi, saarlasi ja muhulasi, kõiki kes sinuga seilavad.“ Parvlaev Piret sai nime Saaremaa mütoloogilise kangelase Tõllu kaasa järgi.

Neljas ja viimane uus parvlaev Piret sai täna Vanasadamas ametlikult ristitud. Laevale andis pidulikul tseremoonial nime ristiema Mareli Ots, kes on Muhu saarel sündinud noor ja andekas Maaülikooli tudeng.

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson sõnas, et on siiralt hea meel viimane uutest parvlaevadest liinile saata. „Peatselt on kõikidel võimalik nelja uue parvlaevaga sõita ning saada osa heast teenindusest aastakümneid. Avaldan erilist tänu Tallinna Sadamale ning TS Laevadele uute parvlaevade projekti eduka lõpule viimise eest.“