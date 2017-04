Üheksa kuud ja 900 hektarit Siberi taigat, kus on lubatud vägivald, vägistamine ja isegi mõrvamine – seda kõike 2000 kaamera jälgimisel kogu maailmale kaasa elamiseks. See ei ole uus Hollywoodi mängufilm, vaid juulis algav Venemaa ellujäämismäng "Mäng 2: Talv". 1,5 miljoni eurose auhinnaraha nimel loodab võistlema pääseda ka 26aastane insener Erki Pellja.

"Erki, kas sa kunagi jänest oled nülginud? Aga jahil käinud? Metsas elanud?" Ebainimlikku Venemaa ellujäämismängu kandideeriva eestlasega kohtudes on küsimusi rohkem, kui ta vastata jõuab. Erki vangutab pead.

Kuigi sporti on noormees terve elu teinud, mida on näha ka särgi alt punnitavatest lihastest, oleks ellujäämismäng Siberis tema esimene kokkupuude sellist laadi hullusega.

SIBERISSE: 26aastast Erki Pelljat kihutab Vene ellujäämissaatesse pürgima seiklusjanu. Et aidata Erki Siberisse, tuleb tema sarja kodulehel asuvat ankeeti sotsiaalvõrgustikes jagada. (Teet Malsroos)

Miks ta siis sinna nii väga kipub? "Raha ei motiveerigi tegelikult. Seiklusjanu on vaja rahuldada," ütleb Erki konkreetselt. "Benji-hüpe on tehtud, langevarjuhüpe ka, sukeldumispaberid on taskus. Mis siis järgmiseks, kui mitte see?"