"Ingomar on ikka järeleandlikum pool. Muidugi, kes siis veel," naerab August Strindbergi "Surmatantsus" Alice’i mängiv Kleer Maibaum. Mille peale eelmisel reedel Pärnus Endla teatri Küünis esietendunud tüki lavastajal ja teisel peaosalisel, Edgarit kehastaval Ingomar Vihmaril ei jäägi muud üle, kui käsi laiutada ja alandlikult nõustuda.

Kui Strindbergi Edgar ja Alice mürgitavad teineteist päevast päeva hõbepulmade ootuses, mis peaksid saabuma kolme kuu pärast, siis Kleeril ja Ingomaril on õnnistatud abielus natuke rohkem ootamist: nemad panid teineteisele sõrmuse sõrme 21 aastat tagasi.

PÄRAST ESIETENDUST: Kleer ja ja Ingomar on olnud nii elus kui ka teatris 20 aastat partnerid, kuid abielupaari mängivad nad esimest korda. (Tiina Kõrtsini)

Pärast pikka kandvat pausi küsib Ingomar väga vaikselt ja mõtlikult justkui iseenda käest: "Järeleandlikum? Jaa, mina ikka." – "Jaa, jaa," togib Kleer heatahtlikult takka.

Näidendi ja päris- ehk siis isikliku elu piire kombates tunnistavad nad, et kunst on ikka kunst ja Strindberg on Strindberg – nende elus pole ette tulnud, et mees kipuks naist hammustama. "Ei ole jah lasknud ennast kedagi hammustama," naerab Kleer.