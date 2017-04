Iiri kohus otsustas täna, et maffiasõjas palvamõrva ettevalmistamise kahtlusega vahistatud Imre Arakas jääb veel kaheks nädalaks vahi alla.

Arakas vahistati 4. aprillil, sest kahtlustati, et ta on palgatud kohaliku maffiasõja käigus palvamõrva sooritama, kirjutas Independent.

Imre Araka elukohaks on märgitud Tallinn Sõpruse puiestee. Arakas pole veel vastanud, kas ta on süüdistusega nõus. Ta taotles riigi õigusabi väites, et on töötu ega saa omale advokaati lubada.

Artikkel on täispikkuses Delfis.