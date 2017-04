Kaitsepolitseiameti peadirektori asetäitja Martin Arpo ütles, et rahvusvahelise terrorismiga võitlemisel ei ole koostöö Venemaaga välistatud, kuid sel juhul tuleb arvestada, et Moskva poolelt ei pruugi koostöö olla siiralt heatahtlik, kirjutas ERRi uudisteportaal.

"Kui on võimalik kootööga ära hoida terroriakt, säästa inimelusid, siis kindlasti me ei aja siin selles osas mingit jonni. Aga teiselt poolt, Venemaaga koostöö tegemises me anname endale aru, et see koostöö ei pruugi olla teiselt poolt heatahtlik, seda ei pruugita teha siiralt heatahtlikult ja ainult inimelude säästmise nimel," rääkis Arpo ETV saates "Ringvaade".

Samas ei saa Arpo sõnul ka öelda, et infovahetus Venemaaga käiks. "Saame öelda, et vajadusel see pole välistatud," märkis ta.