Sündmused, mis ühes Lõuna-Eesti talus aasta tagasi aset leidsid, on kõigil siiani selgelt meeles. Ühe rahulikult alanud laupäeva pöörab pea peale isa äkksurm. Täna kell 21:00 jõuab Kanal 2 ekraanile dokumentaalsarja „112 – Saatuslik hetk“ üliemotsionaalne osa, kus telefoni teel saad juhiste järgi poeg isa elu päästis.

Dokumentaalsarja hooaja viimases loos on kaalul ei vähem ega rohkemat kui inimelu. Kui ühel saatuslikul päeval kukub eakas meesterahvas jala pealt kokku, on tema elule tagasi toomine vaid poja ja telefoni otsas juhiseid jagava Häirekeskuse töötaja kätes. Toona paanikas poja kõne vastu võtnud päästekorraldaja saab kohe aru, et tegu on eluohtliku olukorraga. Aadressi väljaselgitamise järel suunab ta kõne Häirekeskuse valvemeedikule, 17aastase kogemusega Aili Pehmele. Kuuldu põhjal on selge, et elustamisega tuleb alustada viivitamatult. Arvutiekraanilt vaatab vastu aga šokeeriv tõsiasi - lähim kiirabibrigaad on hõivatud teise haigega ega jõua õigeaegselt kohale. Pereisa ainsaks elulootuseks on nüüd hädaabikõne teinud poeg, kes telefoni teel saadud juhiste järgi isa elustama hakkab. Kuigi üksinda elustamine on füüsiliselt väga raske, ei anna poeg alla ja teeb endast kõik, et isa elu päästa.

Vaata sündmuste käiku täna kell 21:00, kui Kanal 2 ekraanile jõuab dokumentaalsarja „112 – Saatuslik hetk“ viimane osa.