Põhja prefektuuri kriminaalbüroo talituse juhi Roger Kummi sõnul pannakse toime väga jõhkraid röövimisi. „Need grupid on väga organiseerunud, neil on oma struktuur, kes on liidrid, kes annab korraldusi, kes neid täidab. Alaealised on ka hästi jõhkrad,“ räägib ta ning selgitab, kuidas rünnati välismaalt pärit turisti.

Kohtumaterjalide alusel võeti lähema vaatluse alla kolm noortekampa, kelle rünnakud toimusid pealinnas viimase aasta jooksul ja kelle käitumismuster on sarnane. On Kurikapoisid, kuhu kuuluvad eestikeelsed poisid, Noapoisid, kes kõnelevad peamiselt vene keelt ja panid kuritegusid toime noa ähvardusel, ning Ida-Viru poisid, kes tulid Tallinna spetsiaalselt peksma ja röövima.

Kõlab ehmatavalt, aga statistiliselt on suur tõenäosus, et kui satute tänavakuriteo ohvriks, on ründaja lapseealine. Pealtnägija uuris otse alaealiste vägivallatsejate suust, kuidas ajend pole alati isegi raha, vaid staatus ja lõbu.

"Kes sai aru, et see rünne on hästi jõhker, jooksis mööda vanalinna eest ära. Need noorukid jõudsid talle järgi. Vahetult hirmust tegi ennast täis ja määris ennast selle väljaheitega kokku, et siis äkki ei puutu teda ja ei peksta teda edasi,“ on markantseim näide.

Kurikapoisid

Esimese grupi, Kurikapoiste pundi osade liikmete esmased rikkumised algasid juba umbes 10-aastaselt hulkumiste ja pisipahandustega ning viisid lõpuks kriminaalkorras kohtu alla. Just hiljuti, sel teisipäeval mõisteti neli teismelist kamba liiget süüdi grupiviisilistes röövimistes relva ähvardusel ja avaliku korra raskes rikkumises.

Hulgaliselt tõestatud episoodide hulgas on näiteks olukord läinud augusti ööst, kui Kullasepa tänaval, mõnikümmend meetrit Raekoja platsist rünnatakse selja tagant turisti. Kusjuures kurikaga lööb kamba ninamees Ken Henry, aga peksmises osaleb ka 13aastane Kevin. Rahakott tehakse tühjaks ja visatakse abitule mehele näkku.

Kevin selgitas, kuidas mõte tuli. „Sõber kirjutas hommikul, et võta kurikas kaasa, et lähme teeme mingi tupsu-diileri tühjaks või nii. Siis õhtu poole tuli nihuke loll mõte, et lähme röövime inimesi selle kurikaga,“ ütles ta ning jäi mõttesse. „See on tegelikult päris julm nagu.“

Kevin tegutseb koos oma venna Kalmeriga ning kõige kurvem on tõik, et poiste ema on turvafirma töötaja. „Mina olen neile maast madalast kõike hoopis teistmoodi rääkinud ja kõik asjad, mis mina olen rääkinud või õpetanud, tuleb hoopis teistpidi tagasi,“ ei suuda ta end vaos hoida.

Kalmer sai teisipäeval karistuseks kokku tingimisi 2 aastat ja 7 kuud ehk korraliku käitumise puhul jääb ta veel vabadusse nii nagu ka kolm teist süüalust. Kuna Kevin oli süütegude toimepanemise hetkel alla 14-ne, siis tema pääses kohtust üldse ja asi piirdus alaealiste komisjoniga.

Noapoisid

Ninameesteks on vene keelt kõnelevad poisid Nikita ja Stanislav, kes on sündinud 2000. aastal. Noormehed tegelesid kõigega: varastasid alkoholi, limonaadi, aga pressisid ka väikestelt lastelt välja telefone. Vahel lõid aga noaga ning sellest ka järgmine näide.

Üks nooruk ründab kannatanut ja lööb teda noaga selga, nii et kannatanu sellest ise aru ei saagi. Leti ääres seistes hakkab noormees tundma valu ja mõistab, et midagi on valesti. Poest väljudes tahab ta kutsuda kiirabi, kuid sel hetkel haarab Stanislav talt telefoni käest ja jookseb minema. Ohver asub teda taga ajama, aga kukub verekaotuse tõttu natuke siit eemal tänaval kokku.

"Alles arstide saabudes sai ta aru, kui tõsiselt teda oli rünnatud. Tal oli noahaav seljas ja rünne oli tegelikult üsna eluohtlik,“ selgitab Kamm.

Ida-Virumaa punt, kes peksab lihtsalt inimesi

Näiteks tuuakse juhtum möödunud aasta märtsiööst, kui Liivalaia tänaval koju saabuv pahaaimamatu härra kolgitakse läbi, taskud tehakse tühjaks ja kannatanu jäetakse lumme lamama. Rusikakangelasteks osutuvad 19-, 17- ja 16aastasteks. Kõik saavad jällegi tingimisi.

Miks sellised asjad juhtuvad? Kui asjaosalised ütlevad, et on proovinud vägivallast täielikult eemale hoida, siis kuidas tagada, et need ei jää katteta lubadusteks?

Kõik ametkonnad ütlevad kui ühest suust, et vaja on erinevaid sotsiaalseid programme, mis lapsi aitaks. Janne sõnul ei saa tema abi aga mitte kuskilt: "Kõik ütlevad mine sinna, mine tänna, siis kui ma käin mööda neid asutusi, siis tegelikult sellist tugiteenust, sellist asja ei ole."

Sotsiaalministeerium loetleb küll terve hulga erinevaid võimalusi, kuidas leida sellistele lastele positiivset lahendust, kuid selget vastust, mida Kalmeri- ja Kevini-suguste lastega edasi teha, ei olegi ning tegemist oleks nagu nõiaringiga.

Politsei sõnul aitaks olukorda lahendada see, kui selliseid räigeid juhtumeid toime pannud noortele oleks alternatiive vahistamisele ja täielikule vabadusele. Olgu alternatiiviks vabadusse jätmisel programmidesse lülitamine, nõustamise või midagi muud.