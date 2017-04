Igaüks on tundnud mõnel pingelisel tööpäeval seesmist ärevust või ärritust, mida viksi ja viisaka inimesena teiste eest varjata. Keha siiski petta ei õnnestu – et allasurutud tunded ei väljenduks tervisehädadena, tasub meeles pidada paari rahustavat hingamisharjutust, õpetab hingamisterapeut Reet Karro.

Et ärrituse korral võtavad kehas võimust stressihormoonid, ei tohi jääda laua taha istuma, vaid tuleb ennast liigutada, tõdeb Karro. Tema soovitusel on kõige parem minna välja, hingata värsket õhku ja kõndida hästi energiliselt – et ärritus loomulikul teel hajuks.

Aga kui see ei ole võimalik, võta ette mõni tööga seotud käik, näiteks kõnni kas või printeri juurde ja tagasi. "Võõraste pilkude eest võid varjuda tualettruumi ja raputada seal jõuliselt oma keha või trampida jalgu. Tunnista oma ärritust ja püüa viha endast välja saada."

Alles seejärel soovitab Karro viia tähelepanu oma hingamisele. Esiotsa peaks hingama hästi energiliselt, kuid siis tuleb hakata teadlikult muutma oma hingamist rahulikumaks.